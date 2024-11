Casertanews.it - "La band del Super Santos" a Palazzo Tartaglione

Tornano gli incontri per "Stanze di Carta". Domenica 10 novembre 2024, alle ore 18.00, in una delle sale di, sito in viaa Marcianise, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Antonio Benforte dal titolo "Ladel" per i tipi di Prosettiva.