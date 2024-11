Quotidiano.net - Kiev, 'ci aspettiamo 15000 soldati Corea Nord in Ucraina'

Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha confermato che il suo esercito ha avuto un primo ingaggio con le truppene, anticipando di attendersi che cinque unità del, ciascuna con circa 3.000, siano schierate nelle località diest, est e sudest sulla linea del fronte con la Russia lunga 1.500 chilometri, per un totale di almeno 15.000 militari. Umerov, in un'intervista di lunedì all'emittente pubblica sudna Kbs, ha detto che si era verificato uno scontro "su piccola scala", senza specificare quando e dove, in quello che è l'inizio ufficiale della partecipazione di Pyongyang alla guerra russa.