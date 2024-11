Sbircialanotizia.it - Kaspersky Anti Targeted Attack migliora le funzionalità NDR e il supporto delle licenze

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Milano, 05 novembre 2024.Le aziende devono affrontare un numero crescente di minacce informatiche complesse, APT e attacchi mirati. Per questoha aggiornato la piattaforma(KATA) con nuovedi Network Detection and Response (NDR) e offre unin abbonamento più flessibile per i Managed Security Service Provider .