Fanpage.it - Jennifer Lopez lancia la tinta labbra dell’autunno sui toni della cannella e del mocaccino

Leggi tutto su Fanpage.it

, in occasioneprima del suo nuovo film "Unstoppable", sfoggia un look suidel marrone completato da un rossetto super glamour: il colore must have dell'autunno è il "cinnamochaccino", un incrocio tra il colore quello del caffé.