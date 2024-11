Liberoquotidiano.it - "Jannik Sinner è arrivato in gran segreto": girano strane voci, ecco perché a Gassino

Accolto come un eroe. A Torino,si gode il suo presente, dade atteso quale è prima delle Final in programma dal 10 al 17 novembre nel capoluogo torinese. Dopo foto e autografi con i fan, domenica, il 23enne altoatesino ha svolto le visite mediche lunedì al J Medical, il centro medico della Juventus, prima di iniziare oggi, martedì 5 novembre, con gli allenamenti. Intanto, sempre lunedì, èanche sulle colline gassinesi, ospite di una prestigiosa struttura ricettiva collinare per girare uno spot. Chi ha confermato la notizia anche il primo cittadino diTorinese, Cristian Corrado, che nella serata è stato tempestato di chiamate di persone curiose e giornalisti. “Non l'ho incontrato di persona,la situazione non lo ha permesso — le parole del Primo Cittadino — Quello che ho fatto, però, è stato preparare un pacco con i prodotti caratteristici del nostro territorio e portarlo presso lo staff nella struttura in cuisi trovava.