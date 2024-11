Oasport.it - Ivanisevic avverte Sinner: “Molti alla WADA vogliono solo distruggere la vita di qualcuno”

Goranè stato annunciato pochi giorni fa come nuovo coach della tennista kazaka Elena Rybakina, n.5 al mondo e vincitrice di Wimbledon nel 2022. Il 53enne croato, ex numero 2 del ranking, è pronto dunque a voltare pagina dopo aver fatto parte dello staff tecnico di Novak Djokovic per quasi cinque anni a partire da giugno 2019. “Dopo Novak, è davvero difficile allenare, quindi avevo bisogno di qualcosa di completamente diverso. Quando sei l’allenatore del più grande giocatore di tutti i tempi, haibisogno di qualcosa di nuovo. Quindi la scelta era una giovane giocatrice o qualcosa di completamente diverso, e questo ‘completamente diverso’ era il tour WTA“, ha spiegatoin un’intervista rilasciata ai microfoni di Tennis Majors. Il campione di Wimbledon 2001, ex allenatore del connazionale Marin Cilic, è stato poi interpellato sulla spinosa vicenda Clostebol per Jannik: “Ho già avuto a che fare con quelli dellaquando allenavo Cilic, molte di loro sono persone che non mi piacciono e chele vite degli altri.