Liberoquotidiano.it - **Ita: fonti, lite Mef-Lufthansa su prezzo, tedeschi chiedono sconto**

Roma, 5 nov. -(Adnkronos) - L'accordo tra il ministero dell'Economia e il grupposu Ita Airways rischia di saltare dopo quasi due anni di trattative serrate che hanno portato persino a un via libera preliminare alle nozze da parte della Commissione europea. Lo scrive il 'Corriere della sera' sul suo sito riportando voci su un 'litigio', "in particolare sul" avvenuto "poco prima di inviare a Bruxelles i documenti per l'ok alle nozze", ieri sera. Italiani e, secondo leriportate dal Corriere, "hanno iniziato a discutere su alcune clausole contrattuali relative alla cifra da sborsare in seguito al primo aumento di capitale riservato a. A quel punto — è una delle ricostruzioni — il colosso tedesco avrebbe evidenziato che il closing, plausibilmente a fine anno, dovrebbe vedere un 'aggiustamento' della cifra relativa alla seconda tranche pari ai 603 milioni di euro perché Ita rispetto a sei mesi prima avrà perso valore".