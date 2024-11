Istat solo 67 medici generici per 10 000 abitanti

Quotidiano.net - Istat, solo 6,7 medici generici per 10.000 abitanti

Leggi tutto su Quotidiano.net

dina generale "sono la categoria, insieme agli infermieri, che desta maggiori preoccupazioni tra le professioni sanitarie per le prospettive future. Sono caratterizzati, infatti, da una struttura per età spostata verso le età prossime al pensionamento", da un trend decrescente nel numero degli occupati e da un "incremento significativo" del numero di assistiti per ciascun medico. Lo ha detto il presidente dell', Francesco Maria Chelli, nell'audizione odierna nelle commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera sulla manovra. "Idina generale sono 6,7 per 10.000e rappresentano il 15,7% deitotali", ha detto Chelli. Si stima che circa il 77% abbia 55 anni e più, inoltre il loro numero è diminuito di oltre 6000 unità in dieci anni, da 45.437 nel 2012 a 39.