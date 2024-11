Istat, a Bari e Napoli solo 1 su 2 si sente sicuro al buio

Leggi tutto su Ildenaro.it

e Palermo sono ai minimi per la sicurezza percepita dai cittadini, secondo l’analisi dell’‘Il benessere equo e sostenibile dei territori – Le città metropolitane’. Le persone che dichiarano di sentirsi sicure o abbastanza sicure nel camminare da sole quando è, nella zona in cui vivono, sono rispettivamente il 50,6%, il 52,6% e 53,9% in questi capoluoghi, poco più di una su due (secondo gli ultimi dati, relativo l 2022). Seguono Roma, Milano e Catania. I risultati più elevati, sul fronte della sicurezza percepita, camminando da soli al, sono invece a Messina (69,3%), Reggio di Calabria (66%) e Genova (63,9%). In generale la percezione di sicurezza è tendenzialmente minore nei capoluoghi rispetto alla città metropolitana nel suo complesso, ma questa differenza èdi pochi punti a Milano e Roma.