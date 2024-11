Feedpress.me - Irruzione della polizia nell'ufficio di Netanyahu. Il premier israeliano cambia ministro della Difesa

Benyaminha licenziato ilYoav Gallant . Lo riferiscono i media israeliani. Ilha nominato l’exdegli Esteri Israel Katz nuovo. «Lavoreremo insieme per far avanzare il sistema di sicurezza fino alla vittoria contro i nostri nemici e per raggiungere gli obiettiviguerra: il ritorno di tutti gli ostaggi come missione.