Lapresse.it - Iran, governo: “Sottoposta a cure la ragazza che si è spogliata in università”

Leggi tutto su Lapresse.it

La studentessaiana dell’Azad di Teheran che era stata portata via dopo essersinel campus vienee a suo carico non è stato aperto un caso in tribunale, perché “è una questione sociale più che di sizza”. È quanto ha affermato la portavoce deliano, Fatemeh Mohajerani, secondo quanto riporta il giornale Donya-e-Eqtesad, rilanciando un’intervista rilasciata alla testata Ham Mihan. Secondo la portavoce, la studentessa è stata portata in ambulanza in un centro di cura. Le parole di Mohajerani giungono dopo che le autoritàiane avevano presentato la giovane come una persona con problemi mentali.: “Studentessa ha grave disagio psicologico” Un funzionario dell’, citato daInternational, ha riferito che la giovane era stata mandata in una stazione di polizia per “grave disagio psicologico“, il che fa il paio con quanto riportato inizialmente da media vicini ai Guardiani della rivoluzione, secondo cui la giovane aveva problemi mentali.