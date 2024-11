361magazine.com - “Io Canto Generation”, le anticipazioni della semifinale

Leggi tutto su 361magazine.com

Mercoledì 6 novembre, in prima serata su Canale 5, appuntamento imperdibile con “Io”, il talent show musicale condotto da Gerry Scotti, con la direzione artistica di Roberto Cenci. Per la, cambia lo schema di gioco. A sfidarsi saranno soltanto due squadre composte da otto concorrenti ciascuna. La prima capitanata da Anna Tatangelo, con Lola Ponce e Benedetta Caretta, la seconda capitanata da Fausto Leali, con Mietta e Cristina Scuccia. Ai giurati Michelle Hunziker, Iva Zanicchi, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi il compito di giudicare le varie esibizioni e di decretare i 12 concorrenti che accederanno alla fase finale. Ma, come sempre, tutto potrà essere ribaltato dal voto di 100 componenti del pubblico in studio. Presente anche la speaker radiofonica Chiara Tortorella, in rappresentanza di R101, Radio Ufficiale del programma, il cui giudizio contribuirà al verdetto finale.