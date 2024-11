Lanazione.it - Investito in bici da un camion, incidente in piazza Puccini

Firenze, 5 novembre 2024 – Sono stati attimi di paura per un ciclista ina Firenze, all’intersezione con via Ponte alle Mosse. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti intorno alle 10,20 in supporto al personale sanitario per unstradale che ha visto il coinvolgimento di un uomo rimasto parzialmente sotto un mezzo pesante mentre era incletta. All’arrivo dei pompieri l’uomo era libero, così i vigili del fuoco hanno dato assistenza al personale sanitario.