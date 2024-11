Sbircialanotizia.it - Inter, Inzaghi: “Arsenal tra le migliori d’Europa. Io in Premier? In passato avrei potuto”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia del match di Champions contro i Gunners L'torna in campo in Champions League. I nerazzurri affronteranno domani sera, mercoledì 6 novembre, l'nella quarta giornata: "Nelle ultime 8 partite ne abbiamo vinte sette. Dopo il Venezia ho fatto i complimenti alla squadra, l'unico neo è non aver .