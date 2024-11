Ilgiornale.it - Insulti, calci e schiaffi: cosa è successo al capotreno accoltellato dai nordafricani

Leggi tutto su Ilgiornale.it

I dueprotagonisti della violenza nei confronti deldovranno rispondere di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. "Non accettiamo che la vita delle persone sia messa in pericolo da chi arriva in Italia in maniera incontrollata"