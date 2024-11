Monzatoday.it - Inseguiti da un uomo in auto, coltellino al collo e paura: 17enne rapinato

Leggi tutto su Monzatoday.it

Una notte di Halloween da. Ma non per travestimenti spaventosi, per il terrore di essersi trovati faccia a faccia con qualcuno che li avrebbe minacciati. E puntato addosso unper derubarli. Protagonista di una brutta avventura è stato unresidente in Brianza. Il giovane.