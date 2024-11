Fanpage.it - Ingegnere di 72 anni cade da un’impalcatura a Lecce: Antonio Greco morto sul colpo mentre lavora

Leggi tutto su Fanpage.it

L'incidente è avvenuto nel cuore di, in via Lamarmora: inutili i tentativi di soccorso del 118. Sul posto anche i carabinieri e il personale Spesal per chiarire l’accaduto. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.