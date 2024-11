Incidente choc l’autobus finisce nel giardino di una casa | sul posto vigili del fuoco e 118

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

stradale poco prima delle 13 di oggi, martedì 5 novembre, lungo la strada che collega Lucinico a Gorizia. Suluna squadra del comando deideldi Gorizia, supportata dal funzionario di guardia e dall’autoscala del comando e il personale sanitario del 118. Ancora da accertare le cause dell’che potrebbero essere riconducibili ad un malore dell’autista. L’autista alla guida di un pullman dell’Apt – in quel momento non in servizio e diretto al deposito – ha sbandato improvvisamente, travolgendo una rete e finendo nel cortile di una. Tragedia a scuola: si accascia per le scale a fine lezione, muore 16ennemortale a Gorizia: pullman si schianta in un cortile, deceduto l’autista L’uomo è morto poco dopo. La vittima si chiamava tratta David Braida, era nato nel 1972 ed era residente a Cormons.