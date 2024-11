Fanpage.it - Il valore della vita di uno scoiattolo negli USA: Peanut tra monetizzazione, umanizzazione ed elezioni

Leggi tutto su Fanpage.it

L'eutanasia diThe Squirrel nello Stato di Nee York è diventato argomento di puntafase terminalecampagna elettorale in Usa da parte dei repubblicani soprattutto. Ma la sua storia è quella di un animale selvatico "salvato" e poi usato per fare migliaia di visualizzazioni e monetizzazioni anche attraverso Only Fans.