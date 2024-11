Unlimitednews.it - Il turismo sostenibile raggiungerà 9 miliardi di dollari entro il 2031

ROMA (ITALPRESS) – Ilsi sta affermando sempre più, a livello mondiale, come trend pronto a rivoluzionare il settore. Secondo quando svelato da un report di Coherent Marketing Insights, il mercato globalenel corso del 2024 un valore pari a oltre 2die si stima che,il, arriverà a toccare quasi 9dicon un tasso di crescita annuale del 19% . L’adozione dei principi ESG nel settore turistico non è solo una tendenza, ma un passo fondamentale per garantire che il fascino delle destinazioni turistiche rimanga intatto e non vada a scapito del pianeta e delle sue comunità. La domanda del mercato delè guidata principalmente da un mix di crescente coscienza ambientale, desiderio da parte dei turisti di fare esperienze di viaggio sostenibili e politiche governative di sostegno.