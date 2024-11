Lidentita.it - Il ritorno (e la storia) degli 883 conquista una nuova generazione

Leggi tutto su Lidentita.it

Un salto indietro di trent’anni che è piaciuto a tutti: non perché siamo ringiovaniti, abbiamo solamente visto la serie tv del momento, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, – La leggendaria883. La serie a puntate (otto in totale) di Sky, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, conferma ancora una volta non solo il grande . Il(e la883unaL'Identità.