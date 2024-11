Tv2000.it - Il riscatto delle periferie attraverso la danza

Leggi tutto su Tv2000.it

nel metró: lacontemporanea invade la linea C di Roma per portare l’arte nelle. Un festival popolato da tante compagnie nazionali e internazionali per coinvolgere anche il pubblico. Servizio di Cesare Cavoni. IllaTG2000.