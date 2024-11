Ilfoglio.it - Il re di Spagna Filippo VI mi consente di tornare neo-borbonico

Dio ha salvato Felipe. A Valenza (in italiano è Valenza) il re ha fatto il re, affrontando a viso aperto la folla ruggente, e il politico ha fatto il politico, tagliando la corda. Col suo slancio ispirato e rischioso, col suo gesto da hombre vertical, e sottolineo “hombre” perché l’onore è concetto virile come insegna René Girard,VI dimidineo-e, per una volta, di lodare un dinasta senza applaudire un Windsor. Il re nel fango ha trovato l’oro, ciò che lo storico Marc Bloch chiamava “meraviglioso monarchico”, è apparso taumaturgo come ai bei medievali tempi e alla fine tutti lo volevano toccare. Domani le masse torneranno socialiste, torneranno a votare il mediocre Sánchez o chi per esso, torneranno a credere nella promessa deresponsabilizzante dello Stato moderno: sicurezza dalla culla alla tomba (non prima dei novanta, s’intende).