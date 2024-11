Agi.it - Il Consiglio della Campania approva la legge sul terzo mandato

Leggi tutto su Agi.it

AGI - Ilregionalea maggioranza la proposta diche potrebbe aprire la strada almandato consecutivo per Vincenzo De Luca. Il provvedimento ha ottenuto 33 voti favorevoli, 16 contrari e un astenuto. La proposta di'Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di PresidenteGiunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera F2 luglio 2004 n. 165', recependo la norma nazionale, prevede che "non è immediatamente rieleggibile alla carica di presidenteGiunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi", e che, "il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigorepresente", cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficialeRegione