Fanpage.it - Il caso Molly Russell, la ragazza morta sette anni fa ora diventa un bot con l’intelligenza artificiale

Sempre più spesso su Character.AI compaiono chatbot di ragazze morte da, spesso uccise in modo violento o che si sono tolte la vita. I casi mettono in luce un sistema di moderazione che non funziona: serve una regolamentazione severa per arginare il fenomeno.