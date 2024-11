Corrieretoscano.it - I Judas Priest tornano in Italia: annunciata una data a Ferrara

Nel 2025 torneranno in. La celebre band heavy-metal britannica ha annunciato unaper il 1 luglio a, quando sarà in concerto in Piazza Ariostea alSummer Festival. In apertura si esibiranno altre band che saranno annunciate prossimamente. Una lunga carriera Formatosi a Birmingham nel 1969, il gruppo è stato molto influente nella scena heavy metal dei decenni successivi. La loro immagine di pelle, chiodi e altri abbigliamenti tabù ha molto influenzato l’era glam metal degli anni ’80. Dal declino di metà anni ’90, la band ha visto una rinascita, con svariati tour in tutto il mondo, l’introduzione nella prestigiosa cerimonia annuale VH1 Rock Honors nel 2006 e la vittoria di un Grammy Award per la miglior performance heavy-metal nel 2010. Gli ultimi successi Dopo il successo del diciannovesimo studio album ‘Invincible Shield‘, del tour nord-americano a supporto del disco, e della tappa milanese del 6 aprile scorso, Rob Halford e compagni torneranno nel Vecchio Continente con ‘Shield Of Pain Tour 2025‘, nuovo capitolo live della loro irripetibile carriera.