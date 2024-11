Harris e Trump pari a Dixville Notch

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

10.40 Kamalae Donaldhanno ricevuto 3 voti a testa nel villaggio di, in New Hampshire, dando il via all'Election Day in uno dei primi luoghi del Paese a comunicare le proprie preferenze presidenziali. Il villaggio, situato al confine tra Stati Uniti e Canada, ha chiuso le urne poco dopo la mezzanotte (le 6 in Italia), secondo una tradizione che risale al 1960. Alle elezioni del 2020 il villaggio votò per l'attuale presidente Joe Biden