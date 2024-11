Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Hulk, Martedi 5 Novembre 2024

Leggi tutto su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 (e su SkyDrama HD alle 21:45) va in onda Back to Black, il biopic diretto da Sam Taylor-Johnson sulla vita di Amy Winehouse. Il film ripercorre la sua ascesa dagli esordi come cantante jazz fino a diventare una leggenda della musica internazionale, offrendo uno sguardo intimo su una delle voci piĂą iconiche della discografia mondiale. Su SkyDue HD alle 21:15, I segreti di Wind River presenta un thriller che ha conquistato Cannes, con Jeremy Renner e Elizabeth Olsen. Un cacciatore collabora con una giovane agente dell'FBI per risolvere il caso dell'omicidio di una ragazza nativa americana in una riserva del Wyoming.