Corriereadriatico.it - Guida Michelin 2025, ristoranti stellati nelle Marche. Premio Passion Dessert per chef Lerro e il Riva Resturant. Tre stelle per Uliassi e stella verde per Mazzaroni

Leggi tutto su Corriereadriatico.it

Nuoveper le, la cerimonia è tornata in Emilia-Romagna e, per la prima volta nella sua storia, nella città di Modena. Per celebrare la 70^.