Sbircialanotizia.it - Guida Michelin 2025, i migliori ristoranti d’Italia. Ecco le nuove stelle

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

36e 11Verdi:le regioni più premiate In occasione della settantesima edizione della celebre, in Italia arrivano tantissime novità: ben 130 nuovisono stati inseriti, "segno che il Paese mantiene tutto il suo dinamismo in termini di gastronomia", si legge sul sito ufficiale. E poi ovviamente .