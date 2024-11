Latuafonte.com - Grande Fratello news ultim’ora sondaggi oggi: Shaila, Mariavittoria vs Clayton

Ultimo aggiornamento 5 Novembre 2024 12:32 am by Redazione Ilo del nuovo televoto delsvela chi potrebbero essere i preferiti del pubblico. Chi vincerà questa sfida, traMinghetti,Gatta eNarcross, avrà l’immunità dalle prossime nomination. Per questo, i fan di questi concorrenti si sono messi all’opera, votando. Nel frattempo, tramite i, il pubblico esprime le proprie preferenze, facendoci capire a chi starebbe dando il voto in questa nuova sfida al televoto. Vediamo ora insieme chi ha la meglio, chi non ha speranze di avere l’immunità e le percentuali.televoto percentuali: èvsLeggi anche: GF, come vedere Tommaso Franchi al Gran Hermano in Spagna Leggi anche: GF, perché Eleonora Cecere ha lasciato la Casa: cos’è successo Chi saranno i due preferiti del GF tranel nuovo televoto? Mentre noi abbiamo aperto il nostroo, presente a fine articolo, su X (ex Twitter) l’account @GFVip 11 sta raccogliendo le preferenze dei telespettatori sul web.