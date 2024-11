Ilpiacenza.it - Giovanni Merli confermato presidente di Anpa Confagricoltura

L’- Associazione Nazionale Pensionati Agricoltori - diPiacenza si è riunita in Assemblea Generale nella mattinata di martedì 5 novembre nella sede centrale di via Colombo per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo i cui membri hanno contestualmente provveduto alla nomina.