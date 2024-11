Fanpage.it - Gemelle siamesi unite dalla testa: a Monza l’operazione di separazione per salvarle

L'operazione è effettuata in queste ore nell'ospedale San Gerardo dida un team di neurochirurghi che si sono preparati per diversi mesi. Le gemelline, originarie del Senegal, hanno una parte del cervello in comune che dovrà essere separato per poter garantire loro una vita normale.