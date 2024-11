Napolipiu.com - Galatasaray, piano da 75 milioni per Osimhen: Manna vola in Turchia

Leggi tutto su Napolipiu.com

Il club turco prepara l’offerta per il riscatto definitivo del bomber nigeriano: spuntano i dettagli Ilfa sul serio per il riscatto di Victor. Secondo le rivelazioni del giornalista Haluk Yurekli su Spor Gecesi Digital, il club turco sta lavorando intensamente con diverse aziende di primoper raccogliere la cifra necessaria al riscatto definitivo dell’attaccante.all-in suL’operazione è ambiziosa: servono 75di euro per trasformare il prestito in acquisto definitivo. Ilsta cercando di coprire almeno il 60% di questa cifra attraverso partnership commerciali strategiche, dimostrando la forte determinazione a trattenere il bomber nigeriano. In questo contesto si inserisce l’invito a Giovanni: il ds del Napoli è stato chiamato a Istanbul per discutere i dettagli dell’operazione.