Foggiatoday.it - Furto alle spalle del Comune: rompono il vetro di un minivan e portano via un borsone

Leggi tutto su Foggiatoday.it

Salve Foggiatoday,spdi Palazzo di Città, in via le Maestre, mi hanno rubato unda palestra e fatto un danno complessivo di 1000 euro.E' assurdo, noi commercianti che operiamo nella zona di via Duomo e Piazza del Lago siamo stanchi di ricevere multe quando parcheggiamo.