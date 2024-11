361magazine.com - Fuori dal coro, le anticipazioni di mercoledì 6 novembre

dal, ledi. Ecco gli ospiti e le tematiche, nel nuovo appuntamento con “dal”, condotto in prima serata su Retequattro da Mario Giordano, spazio ad un’analisi in diretta dei risultati del voto negli Stati Uniti d’America. A seguire, l’alluvione di Valencia, costata la vita ad oltre duecento persone. Un reportage proverà a far luce sullo stato di manutenzione dei fiumi, che pare non fossero stati puliti in maniera adeguata. Infine, proseguirà l’inchiesta sullo sfruttamento dell’immigrazione clandestina, che, lungo tutta l’Italia, da Bolzano a Salerno, sembra essere oggetto di un vero e proprio business. A chiudere, gli ultimi aggiornamenti sui ladri di case. L'articolodal, lediproviene da 361 Magazine.