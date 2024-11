Romadailynews.it - Frosinone: docente salva alunna che stava per gettarsi nel vuoto

Sacchetti,di scienze motorie al liceo Fratelli Maccari di, era già a scuola, quando ha ricevuto la telefonata di una collega: “Mentre passava davanti al parcheggio multipiano che si trova vicino al nostro istituto, una struttura alta 15 metri, ha notato una piccola folla radunarsi in strada e ha riconosciuto nella ragazza seduta sul cornicione con le gambe nella nostra: la collega mi ha chiesto di raggiungerla e mi sono precipitato”. Ed ecco la ricostruzione di quei momenti concitati: “Sono salito all’ultimo piano e mi sono avvicinato molto lentamente. La ragazza si era sporta dal parapetto ed era in bilico: una scena che avevo visto solo nei film. Quando ha avvertito la mia presenza ho cercato di aprire uno spiraglio di dialogo. Lei tremava, piangeva continuava a ripetere che era stanca e che non le importava più niente.