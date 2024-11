Calcionews24.com - Frendrup Genoa: «Contenti della vittoria, ma da domani si torna a lottare; Balotelli? Felice che sia arrivato»

Leggi tutto su Calcionews24.com

Le parole di Morten, centrocampista del, in conferenza stampa dopo ladel Grifone contro il Parma Mortenha parlato in conferenza stampa dopo ladelcontro il Parma. Di seguito le sue parole.– «Mi sento bene, oggi era molto importante per noi. Siamo, masi .