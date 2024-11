Anteprima24.it - FOTO/ Valle Caudina, incendio ad un deposito di mobili: si indaga sulle cause

Tempo di lettura: < 1 minutodi undiin, nel territorio di San Martino. Il rogo scoppiato poco prima delle 22:00 ha interessato la struttura dove erano custoditi materiali,sia nuovi che usati e vari suppellettili. All’interno del, non era presente alcuna persona. Sul posto per spegnere le fiamme sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea e di Avellino. Le indagini per accertare ledel rogo sono svolte dai Carabinieri. Al momento non viene privilegiata alcuna pista. L'articoload undi: siproviene da Anteprima24.it.