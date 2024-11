Sport.quotidiano.net - Football americano. Duchi e Open1 Aquile, doppio successo nel fine settimana

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

È stato un weekend intenso e vincente per la societàAFT Estense, che ha portato a casa due successi importanti nei campionati giovanili. Gli SGIhanno affrontato la loro prima trasferta della stagione, vincendo contro i Doves Bologna in un match al cardiopalma che si è concluso 28-27. I, nonostante fossero in inferiorità numerica con soli 17 giocatori contro i 30 avversari, sono partiti in vantaggio e hanno lottato duramente per mantenere il controllo della partita. È stata una sfida lunga e combattuta, caratterizzata da un intenso gioco aereo. La partita si è risolta in favore deigrazie a un blocco decisivo sull’ultimo punto addizionale dei Doves, che ha permesso alla squadra di coach Zucchelli di mantenere il vantaggio e portare il loro record stagionale a 3-0.