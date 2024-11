Fanpage.it - Fisco, il concordato preventivo verso una nuova apertura delle adesioni: a chi conviene

Leggi tutto su Fanpage.it

Ilbiennale con il, la misura su cui il governo Meloni ha puntato molto per ottenere soldi in più per la manovra, potrebbe diventare di nuovo accessibile a partite Iva e piccole aziende. I termini per l'adesione sono scaduti il 31 ottobre, ma l'esecutivo starebbe preparando un provvedimento per farli ripartire.