Lanazione.it - Firenze, restringimenti di carreggiata in via Baccio Bandinelli

, 5 novembre 2024 – Fino a venerdì 8 novembre ci saranno alcune modifiche della viabilità in via, a. Le modifiche sono istituite in orario 9-16.30. Per un intervento con piattaforma aerea sarà istituito un restringimento ditra i numeri civici 94/A e 94/B e nel tratto tra via Mortuli e via Bertoldo di Giovanni scatterà un senso unico verso lungarno dei Pioppi. Percorso alternativo per raggiungere via Bertoldo di Giovanni: via Mortuli-piazza Batoni-via del Sansovino-piazza Paolo Uccello-via. Tra gli altri interventi anche quello in via della Cupola: per l’installazione di un ponteggio da lunedì 4 a giovedì 7 novembre circolazione interrotta tra via di Peretola e via Michelacci. Itinerario alternativo per tornare in via Michelacci: via di Peretola-via di Brozzi-via Cocco-via Pistoiese-via San Biagio a Petriolo-via di Peretola-piazza Garibaldi-via Primo Settembre-via Pratese-piazza Magrini-via Ferrarin-via della Cupola-via Michelacci.