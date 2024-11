Firenzetoday.it - Fiera di novembre a Fucecchio

Leggi tutto su Firenzetoday.it

Torna ala tradizionaledicon le bancarelle per le vie del centro, le aperture festive dei negozi e il luna park in piazza Aldo Moro, dall'1 al 102024. In programma il tradizionale luna park e bancarelle di ogni tipo per le vie del centro.