Fanpage.it - Fa rimesse laterali mostruosamente lunghe: “Dio mi ha benedetto”. Il portiere si fa gol da solo

Tommy Tonks è famoso in Inghilterra per le suelunghissime: il centrocampista del Tamworth ha una catapulta nelle mani. Da un suo lancio mostruoso è nato il gol vittoria in FA Cup contro il più quotato Huddersfield: ilè andato in confusione totale e si è buttato lui stesso il pallone in rete.