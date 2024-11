Imolaoggi.it - Ex Ilva, Tribunale Milano dichiara insolvenza di Accierie d’Italia Holding

Leggi tutto su Imolaoggi.it

Ildihato lo stato d’diche ha rilevato gli stabilimenti ex, con sentenza pubblicata ieri. Lo si legge in un comunicato stampa in cui si precisa che ildi, senzione crisi d’impresa, ha deciso su ricorso promosso da. “All’esito del procedimento al.