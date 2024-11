Tarantinitime.it - Evade dai domiciliari, arrestato dai Carabinieri

Tarantini Time QuotidianoNella mattinata dello scorso 4 novembre, idella Stazione di San Giorgio Ionico hannoun 46ene del posto, presunto responsabile di evasione. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di un distributore di carburanti, hanno notato, all’interno del bar attiguo, un uomo intento a consumare una bibita, che alla vista deiha provato a non farsi riconoscere. Ed è stato proprio questo atteggiamento ad attirare l’attenzione dei militari dell’Arma, cui in effetti il soggetto era ben noto poiché sottoposto, dallo scorso marzo, al regime della detenzione domiciliare e perché già denunciato, nell’ultimo mese, ben quattro volte, proprio dai, per il medesimo reato di evasione.