Europa League | a Brisards Union Saint Gilloise-Roma Kabakov dirige Lazio-Porto

Leggi tutto su Sportface.it

Ufficiali le designazioni arbitrali delle partite die Conference. Sarà il francese Jérôme Brisard ad arbitrare. Il match si giocherà alle 18.45 in Belgio al King Baudouin Stadium di Bruxelles. Sarà il bulgaro Georgiad arbitrare, in programma allo stadio Olimpico digiovedì alle 21. Sarà il francese François Letexier ad arbitrare Apeol Nicosia-Fiorentina, in programma giovedì ore 21 al GSP stadium di Nicosia a Cipro.: aSportFace.