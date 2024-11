Lapresse.it - Elezioni Usa: villaggio in India prega per vittoria Harris, lì nacque suo nonno

Una preghiera speciale per ladi Kamalasi è tenuta inneldi Thulasendrapuram, nel sud del Paese, dove la vice presidente Usa e candidata Dem alle presidenziali affonda le sue radici. È in questoa circa 350 chilometri dalla città costiera di Chennai che più di 100 anni failmaterno di. Il rito nel tempio Anche senon ha mai visitato il, la gente del posto continua a venerare la sua famiglia e a trovare il suo percorso una fonte di ispirazione: sediventasse presidente, sarebbe la prima volta per una persona asiatica-americana. Durante la preghiera per, nel tempio risuonavano inni ritmati in sanscrito e tamil, mentre un sacerdote indù teneva una fiamma davanti al dio. Thulasendrapura è un minuscolorurale nella regione del Tamil Nadu, circondato da risaie e palme da cocco.