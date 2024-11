Lapresse.it - Elezioni Usa, le parole di Trump a Pittsburgh alla vigilia dell’election Day

Comizio finale di Donaldin Pennsylvania lunedì seraday di martedì per lepresidenziali Usa. “Il mio messaggio agli americani questa sera è semplice: non dobbiamo vivere in questo modo. Con il vostro voto di domani, possiamo risolvere ogni singolo problema che il nostro Paese affronta e condurre l’America, e anzi il mondo intero, verso nuove vette di gloria“, ha detto il candidato dei repubblicani a poche ore dall’apertura dei seggi.