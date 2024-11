Lapresse.it - Elezioni Usa, code ai seggi in Pennsylvania

Sono in corso le votazioni ine molti arrivano in anticipo per esprimere il proprio voto per le presidenziali Usa. Le file fuori da una scuola elementare di Langhorne hanno iniziato a formarsi già alle 6 del mattino. Lo Stato dellapotrebbe essere decisivo per la vittoria finale di Kamala Harris o Donald Trump.